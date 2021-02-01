الكرملين: المحتجون على اعتقال نافالنى همجيون وموقف أمريكا غير مقبول

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين فى بيان إن "المحتجين على اعتقال نافالنى همجيين والحوار معهم مستحيل"، مضيفا أن موقف أمريكا من التظاهرات "غير الشرعية" فى روسيا غير مقبول.

ونفذت الشرطة الروسية حملة اعتقالات واسعة، حيث تم توقيف 4 آلاف شخص خلال الاحتجاجات المناهضة لاعتقال المعارض الروسى أليكسى نافالنى، الذى دعا إلى تلك الاحتجاجات الواسعة عقب عودته من رحلة علاج فى ألمانيا، فى وقت سابق من شهر يناير الجارى.