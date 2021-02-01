تحالف فايزر- بايونتك يتعهد بتسليم 75 مليون جرعة من لقاح كورونا لأوروبا

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال شيرك بوتينج، المدير المالى للتحالف فى تصريح: إن الشريكين ينويان زيادة عمليات التسليم اعتباراً من 15 فبراير، وتوفير كمية الجرعات التى التزما بتوفيرها خلال الربع الأول وصولاً إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبى خلال الربع الثانى فى إطار العقود الراهنة.

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