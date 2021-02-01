محمد بن زايد : بدأ العد التنازلي لوصول "مسبار الأمل" إلى المريخ

اشاد محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي ، بالاجتماع بينه وبين الشيخ محمد بن راشد لبحث اخر التطورات في مجال الفضاء .

وغرد الشيخ محمد بن زايد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " التقيت أخي محمد بن راشد في دبي .. تحدثنا بشأن مواصلة إنجازاتنا الوطنية خاصة في مجالات الفضاء وعلومه وفخرنا بشباب الوطن واعتزازنا بهم.. واضاف : " واطلعنا من سارة الأميري على مستجدات " مسبار الأمل" الذي بدأ العد التنازلي لوصوله إلى المريخ..تمنياتنا النجاح والتوفيق لهذه الرحلة التاريخية.

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