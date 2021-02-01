بيونتيك تقدم 75 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا إلى الاتحاد الأوروبي

اعلنت شركة بيونتيك انه من المقرر إن تقدم 75 مليون جرعة إضافية من لقاح Covid-19 إلى الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لبيان صادر عن شركة الأدوية الألمانية.
وقال سيريك بويتينج رئيس العمليات في بيونتيك في بيانه: "في الربع الثاني ، يمكن تسليم ما يصل إلى 75 مليون وحدة لقاح إضافية إلى الاتحاد الأوروبي".
أضاف "ولتحقيق ذلك ، سنزيد الإنتاج المخطط مسبقًا البالغ 1.3 مليار جرعة لقاح ".
وقال بويتينج إن الشركة تخطط لإنتاج ملياري جرعة من اللقاح إجمالًا هذا العام ".
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول الأوروبية من نقص في اللقاحات.
وفي محاولة لمعالجة المخاوف بشأن الإمدادات ، تبنت المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة يوم الجمعة قد تقيد تصدير لقاحات Covid-19 خارج الاتحاد الأوروبي في بعض المواقف.
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