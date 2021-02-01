بسبب كورونا.. توجيه مهم من السديس لـ القائمين على شؤون المسجدين الحرام والنبوي

وجه الرئيس العام لشؤون المسجدين الحرام والنبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الاثنين، لمنسوبي الإدارة العامة للأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجدين، الالتزام بتنفيذ اجراءات الأمن الصحي والتشديد على تطبيق القاصدين والزوار للإجراءات الاحترازية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجدين الحرام والمسجد النبوي، في مكتبه بالمسجد الحرام، بعدد من القيادات بالرئاسة العامة لشؤون المسجدين، حيث ذكر أن التوجيهات الصحية تحذر من عملية التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد السديس على جميع القيادات بالتعاون مع منسوبي الأمن والسلامة داخل المسجد الحرام، والمبنى الرئيس للرئاسة، وجميع المرافق العامة، وعدم التهاون مع المتهاونين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الرئيس العام: "علينا التقيد بما تصدره الجهات المسؤولة، لنعود -بإذن الله تعالى- إلى ما كنا عليه قبل هذه الجائحة، فالمحافظة على سلامة وصحة زوار وقاصدي المسجد الحرام ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة مسؤولية عظيمة في ظل ما توفره حكومتنا الرشيدة".

وقال إن: "حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وفرت جميع الإمكانيات واتخذت جميع التدابير الوقائية للمحافظة على سلامة الناس، فيجب علينا ألا نتهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين ومحاسبة المتهاونين لإنجاح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولتنا المباركة".

وأكد السديس أن "على الجميع بذل أقصى ما يملكون في الفترة المقبلة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، بتوفير بيئة آمنة لمرتادي الحرمين الشريفين، والقضاء على هذا الوباء".

واختتم الرئيس العام لشؤون المسجدين الحرام والنبوي بالتضرع إلى الله، أن "يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يُزيل هذه الغمة عن الأمة، ويحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة".