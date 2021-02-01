نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 17648 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 17648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى مؤشر منذ 28 أكتوبر الماضي، فيما بلغت الحصيلة 3 ملايين 868087 حالة.

ووفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، زاد عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بواقع 437 حالة (مقابل 485 أمس)، ما رفع الرقم الإجمالي إلى 73619 وفاة.

وتماثل 18169 شخصًا للشفاء خلال اليوم الماضي ليصبح مجموع المتعافين 3 ملايين 318173، مع بقاء 476295 حالة نشطة.

ولفتت السلطات الصحية الروسية، أن معدلات الإصابة في العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ، واصلت انخفاضها، حيث سجلت موسكو 2037 حالة جديدة اليوم مقابل 2284 أمس، مع تراجع الوفيات اليومية أيضا من 66 إلى 61.

وقد رصدت بطرسبورغ 1860 إصابة مقابل 2160 في الإحصائية السابقة، إلا أن عدد الوفيات الجديدة في المدينة ارتفع من 47 أمس إلى 53 اليوم.