جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة - فى بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم بواسطة عبوة ناسفة استهدفت المركبة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، مؤكدة أنه لم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخصين فى انفجار استهدف مركبة عسكرية بـ أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.