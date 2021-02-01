أبو الغيط وفقى يترأسان اجتماع التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الإثنين، وموسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، إذ عقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمتين، ثم ترأسا سويًا الاجتماع الموسع للتعاون العام بين الجامعة والاتحاد الإفريقى، والذى يمثل أعلى آلية للتنسيق بين الجانبين وتنعقد بشكل دورى بالتناوب بين مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة ومقر مفوضية الاتحاد فى أديس أبابا.





وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن مباحثات أبو الغيط وفقى تناولت سبل تعزيز التنسيق والعمل التكاملى بين المنظمتين فى سبيل تسوية الأزمات ومعالجة التحديات المتعددة الواقعة فى الفضاء العربى الإفريقى المشترك، سواء فى لمساندة الأطراف الليبية لاستكمال مسارات التسوية القائمة وتنفيذ وقف إطلاق النار، أو فى السودان لدعم عملية الانتقال السياسى وتثبيت اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة ومساندة الدولة فى جهودها للتعافى الاقتصادى، أو فى الصومال من خلال تكثيف الدعم العربى والأفريقى للحكومة الفيدرالية ومساعدتها فى جهودها لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد والتحضير للانتخابات المقبلة.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط وفقى ناقشا عددًا من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك فى المنطقة، ومن بينها الأزمة الحدودية بين السودان وأثيوبيا والحاجة إلى الحيلولة دون تصاعدها وحلها بالطرق السلمية وبشكل يحافظ على سيادة السودان الكاملة على أراضيه ويحترم حقه فى بسط سلطته وإدارته عليها، وكذلك المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الإفريقى بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بهدف التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وعادل يراعى مصالح كل الأطراف وينظم عملية ملء وتشغيل السد بعيداً عن الإجراءات أحادية الجانب وبشكل يحافظ على الحقوق المائية لمصر والسودان.

وأوضح المصدر أن الاجتماع الموسع للتعاون العام بين المنظمتين، الذى يعد التاسع من نوعه منذ إنشاء هذه الآلية رفيعة المستوى، شهد تبادلاً للآراء بين أبو الغيط وفقى حول سبل الارتقاء بمستوى الشراكة العربية الإفريقية وتطوير برامج العمل المشتركة القائمة بين الجانبين العربى فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تأسيسًا على الروابط التاريخية التى تجمع بين الدول والشعوب العربية والإفريقية، وأخذًا فى الاعتبار أن هذه الشراكة تعد الأهم والأقدم من نوعها بين علاقات التعاون المؤسسية التى تتمتع بها كل من الجامعة والاتحاد مع الأطراف الشريكة لهما.

واستعرض أبو الغيط وفقى مسار متابعة تنفيذ المقررات التى صدرت عن القمة العربية الإفريقية الأخيرة التى عقدت عام 2016 بمالابو فى غينيا الاستوائية وخطط العمل المشتركة المنبثقة عنها، تمهيدًا لالتئام القمة العربية الإفريقية المقبلة، والتى ستكون الخامسة من نوعها بين ملوك ورؤساء دول وحكومات الجانبين، والمقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية.