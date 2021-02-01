6597 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بايران

أعلنت السلطات في إيران أنها رصدت 6597 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1424596 مليون حالة، وفقًا لشبكة سي إن إن.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري عن الأرقام الجديدة في مؤتمر صحفي على التلفزيون الرسمي.

أبلغت البلاد عن 79 حالة وفاة جديدة بسبب Covid-19 ، مما يرفع عدد القتلى في البلاد إلى 58.038 ألفًا.

وقالت وزارة الصحة إن 3896 مريضا يقيمون حاليا في وحدات العناية المركزة .

وتعد إيران الدولة الأكثر تضررًا من الوباء في الشرق الأوسط من حيث إجمالي حالات الإصابة والوفيات ، على الرغم من انخفاض كليهما عن المستويات القياسية التي وصلتها في نهاية عام 2020 .

وتفرض الدولة قيودًا للسيطرة على عدد الحالات ووقف التفشي لأكثر من ذلك، لكن لم تثمر الجهود إلى الآن عن وقف الأعداد الكبيرة.