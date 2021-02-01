الكرملين: نتابع الوضع في ميانمار وتقييمه سابق لأوانه

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يتابع ويحلل ما حدث في ميانمار، مشيرًا إلى أن تقييم الوضع قد يكون سابقًا للأوان.

وقال بيسكوف - ردًا على سؤال: "كيف يقيّم الكرملين الانقلاب العسكري في ميانمار؟"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم /الاثنين/ - "نحن بالطبع نتابع المعلومات عن كثب ونحللها، حتى الآن من السابق لأوانه تقييم الوضع".

وأعلن ناطق باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، في وقت سابق من اليوم الاثنين، اعتقال رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونج سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح اليوم.

وتأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد قبل أيام بـ "اتخاذ إجراء" حيال انتخابات العام الماضي التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" الحاكم بقيادة أونغ سان سو تشي، قائلا: إنها كانت مزورة.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّرًا أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال سا