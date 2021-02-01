حزب الله يعلن إسقاط طائرة درون إسرائيلية اخترقت أجواء لبنان.. وتل أبيب تعلق

أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة "درون" تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال حزب الله في بيان، "تم صباح اليوم الإثنين إسقاط طائرة مسيّرة "درون" تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوب لبنان، وباتت في عهدة مجاهدي المقاومة".

من جانبها، أقرت إسرائيل بسقوط الطائرة، على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وقال أدرعي في تغريدة اليوم الاثنين، على حسابه بموقع "تويتر": "سقطت قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي اللبنانية وذلك خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان. لا خشية من تسرب للمعلومات".