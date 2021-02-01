جيش ميانمار يضع شرطا للتخلي عن السلطة

أعلن جيش ميانمار أنه سيسلم السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة ستجرى في البلاد، وذلك بعد أن أطاح بالحكومة المدنية اليوم الاثنين ردا على ما وصفه بتزوير انتخابات العام الماضي.

وقال الجيش في مقال نشر على موقع إلكتروني رسمي تابع له يلخص اجتماعا للمجلس العسكري الحاكم، إن قائد الجيش الجنرال مين أونج هلينج تعهد بممارسة "نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي" بشكل عادل.

ولم يحدد الجيش موعدا للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاما، وفقًا لروسيا اليوم.

وكانت جهات كثيرة، منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد دانت الانقلاب واعتقال زعيمة البلاد أونغ سان سو كي مسؤولين كبار آخرين، وطالبت الجيش بالتراجع عن إجراءاته والعودة إلى العملية الديمقراطية.