الأدنى منذ أسابيع.. العالم يسجل انخفاضا في إصابات ووفيات كورونا

كشفت أحدث الإحصائيات أن العالم سجل، خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

ووفقا لشبكة "العربية"، سجل العالم، أمس الأحد، 404266 إصابة بفيروس كورونا بانخفاض 20% عن السبت، وهو العد الأدنى منذ أسابيع.

وكذلك، انخفضت نسبة حالات الوفاة التي سجلها العالم بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بأكثر من 35% عن يوم السبت حيث سجل 8457 حالة وفاة.

وعلى مدار يوم السبت، بلغت إصابات كورونا حول العالم، 511,000 إصابة؛ وذلك بانخفاض 81,000 إصابة عن اليوم السابق حيث انخفضت الإصابات العالمية السبت بنسبة تزيد عن 13% مقارنة بالجمعة.

وأشارت البيانات أن العالم سجل نحو 13,600 وفاة بانخفاض نحو 1,700 وفاة عن اليوم السابق؛ وذلك بنسبة تزيد عن 12% مقارنة بالجمعة.

وأشارت البيانات أن العالم سجل نحو 13,600 وفاة بانخفاض نحو 1,700 وفاة عن اليوم السابق؛ وذلك بنسبة تزيد عن 12% مقارنة بالجمعة.

وارتفع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 103 ملايين و237 ألفًا و805 إصابات، حتى اليوم الاثنين.

وبلغ عدد حالات الوفاة مليونين و237 ألفًا و746 حالة وفاة، تتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ باعتبارها أكثر الدول المتضررة من الفيروس.

وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن بلغ 75 مليونًا و128 ألفًا و37 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.