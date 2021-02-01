الجيش الأفغاني يتخلى عن 200 نقطة تفتيش لحركة طالبان

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أحمد جودة - القاهرة - تخلت القوات الأفغانية،عما يقرب من 200 نقطة تفتيش في إقليم قندهار جنوبي البلاد، لحركة طالبان، حسبما قالت هيئة رقابية أمريكية، اليوم الاثنين.

وكشف تقرير الهيئة" الأخير لعام 2020، أن لأفغانستان حوالي 6 آلاف نقطة تفتيش يديرها 95 ألف جندي وشرطي يمثلون ثلث قوات الأمن في البلاد.

وجاء تقرير "هيئة التفتيش العامة لإعادة إعمار أفغانستان"، في الوقت الذي تنخفض فيه أعداد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى أدنى مستوياتها منذ 2001.

وشهد الإقليم، خلال الأشهر الأخيرة، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وعناصر طالبان، ما دفع آلاف المدنيين إلى الفرار من منازلهم.