خطوات التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي وشروط التسجيل

خطوات التسجيل في منصة تمكين التي أتاحت للبعض الحصول على العمل على حسب تعليمهم وما يتناسب مع خبراتهم، وتعد مبادرة مميزة من وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية للعاطلين عن العمل في البدء في التسجيل في تمكين للحصول على وظائف تتناسب معاهم، كما أن تم الاتفاق والشراكة مع الجهات التي تمتلك وظائف مباشرة أو التدريب من هذه الشركات والجهات المختصة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بحيث يكونوا مؤهلين بشكل مباشر لوظيفة مناسبة لهم بعد الانتهاء من التدريب في سوق العمل السعودي ويجب معرفة خطوات وشروط التسجيل في منصة تمكين للاستفادة في الحصول على العمل.

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة تمكين الضمان الاجتماعي. الضغط على إنشاء حساب جديد. تسجيل البيانات الشخصية قم بإدخال اسمك كامل كما في الهوية الوطنية ورقم هاتفك وعنوان المنزل والسن والنوع. وسيتطلب منك معرفة شهاداتك التعليمية وما هي المرحلة التي وصلت لهاة وهل أنت صاحب خبرات سابقة. حصلت على شهادات في دورات تدريبية خارج الدراسة ومنذ متى وأنت بدون عمل. ومن ثم قم بإدخال عنوانك الإلكتروني الذي سينشأ به الحساب ومن بعد ذلك قم بالتأكد من صحة البيانات. لضغط على كلمة تسجيل حتى يتم التسجيل التلقائي على المنصة. ولتستطيع الحصول على فرصة عمل مناسبة ينبغي عليك أن يكون ناشط.

يجب ألا يقل عمر الراغبين في التسجيل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام. يستهدف البرنامج الأشخاص ذوي الإصرار والقدرات الخاصة وأي شخص يتمتع بصحة جيدة من الناحية الطبية وقادر على العمل. إذا حصل شخص على وظيفة من خلال المنصة وكان راتبه أقل من 3000 درهم في الشهر فيحق له الحصول على الضمان الاجتماعي. أما بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أجورهم حد 3000 روبية في الشهر فإنهم سيتجنبون دفع مزايا الضمان الاجتماعي. يستحق المستفيد معاش الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر بعد استلام العمل. وفى كلتا الحالتين إذا كان من المستفيدين الأساسيين أو المستفيد المرافق.

صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية السعودية للمستفيد من الضمان. رفع صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي الأخير الذي يحمله الراغب في الالتحاق بالمنصة. رفع صور طبق الأصل من شهادات الدورات التدريبية المعترف بها التي حصل عليها المستفيد خارج حدود الدراسة. رفع سيرة ذاتية يتم ذكر فيها جميع الخبرات السابقة لك وما هي الجهات التي عملت بها مسبقًا. رفع طلب التوظيف الذي ينبغي عليك تحميله وكتابة يدويا ومن ثم رفعه مره أخرى على الموقع.

خطوات التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعيشروط التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعيالأوراق المطلوبة للتسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي

والجدير بالذكر أن كثير ما يستفيد من الضمان الاجتماعي تعد شريحة كبيرة من مواطنين المملكة لذلك يجب معرفة خطوات تعديل الضمان الاجتماعي وتحديث بيانات الضمان وشروطه لمتابعة كل ماهو جديد خاص بالضمان الاجتماعية وحتى يستحق المستفيد الحصول على المساعدة أو المعاش بعد تحديث بياناته في الضمان الاجتماعي.