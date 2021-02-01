عاجل.. سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية فى لبنان

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى فى بيان: "سقطت قبل قليل مسيرة تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضى اللبنانية وذلك خلال نشاط عملياتى على الحدود"، مضيفا أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات".

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلى أكثر من مرة فى الأشهر الماضية عن حوادث مشابهة.