اليونان تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية

جدة - نرمين السيد - وقال نيكوس هاردالياس، نائب وزير الحماية المدنية وإدارة الأزمات فى وزارة حماية المواطن، إن الفيروس المتحور رُصد للمرة الأولى فى سالونيك، وتعود الإصابة لأحد مسؤولى الكنيسة، موضحا "ليس هناك ما يدعو إلى الذعر".
وأضاف أن السلطات - بالتعاون مع المدينة وأفراد الأبرشيات المعنية - ستشرع فى إجراء اختبارات شاملة وتعقب المخالطين، مشيرا إلى أنه من غير المعروف كيف وصلت تلك السلالة المتحورة إلى اليونان، وأن خطة التطعيم ضد فيروس كورونا ستستمر بشكل طبيعي.
وسجلت اليونان إجمالى إصابات بالفيروس 156 ألفا و473 إصابة، و5 آلاف و779 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.
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