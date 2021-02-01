أمريكا: إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أنه من غير المقبول ربط قضية المعتقلين الأمريكيين فى إيران بالمفاوضات النووية.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران توتراً متصاعداً منذ الانسحاب الأمريكى الأحادى الجانب العام 2018 من الاتفاق الدولى حول الملف النووى الإيرانى وإعادة فرض عقوبات أمريكية.