فرنسا: نبذل جهودنا لمنع الإغلاق الثالث بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابريل اتال، إن فرنسا لن تعرض صحة شعبها ومستشفياتها للخطر، مشددًا فى اوقت ذاته على الحكومة تحاول بذل ما فى وسعها لتجنب إجراءات إغلاق ثالثة، حسبما صرح فى حوار مع لإذاعة "فرانس إنفو".





ووفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج"، اتال قال في حوار اليوم الاثنين: "لا نستبعد أى شىء، فإن الوضع الصحى هش، ولكن يجب محاولة فعل كل ما نستطيع لتجنب فرض إغلاق جديد". وأضاف المتحدث الفرنسى: "نعلم تأثير الإغلاق على الاقتصاد والصحة النفسية للشعب"، مشددًا على أنه "لم تكن فرنسا تخاطر بصحة الشعب" أو بانهيار النظام الاستشفائى".

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