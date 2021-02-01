النيابة العامة الروسية تقرر إبقاء المعارض نافالنى فى السجن

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت النيابة العامة، اليوم الإثنين، فى بيان، إنها تؤيد الطلب باعتباره "قانونيًا ومبررًا".

ويأتى قرار النيابة الروسية أيضًا غداة مواجهة تظاهرات خرجت فى مختلف أنحاء البلاد تأييدًا للمعارض الروسى، فيما يمثل أليكسى نافالنى غدًا الثلاثاء، أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد للعلاج.

وبحسب الوكالة الفرنسية، قد تحول عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت فى حق نافالنى عام 2014 إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ، بطلب من سلطات السجون.