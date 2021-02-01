ماذا يحدث في ميانمار؟ القصة الكاملة لاستيلاء الجيش على السلطة "صور"

استولى جيش ميانمار على السلطة بعد اعتقال الزعيمة المدنية "أونج سان سو كي" وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم.

وقال بيان بثه التلفزيون العسكري إنه تم منح كل السلطات للقائد الأعلى للجيش وإعلان حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد.

يأتي الانقلاب في أعقاب فوز ساحق لحزب " سو كي" في انتخابات يزعم الجيش أنها شابتها عمليات تزوير.

وحثت سو كي أنصارها على "عدم قبول ذلك الانقلاب" و "الاحتجاج عليه".

وفي رسالة كتبتها استعدادًا لاعتقالها الذي تم منذ ساعات ، قالت إن تصرفات الجيش أعادت البلاد إلى عهد الديكتاتورية.

وميانمار ، المعروفة أيضًا باسم بورما ، كانت تحكمها القوات المسلحة حتى عام 2011 ، عندما أنهت الإصلاحات الديمقراطية التي قادتها أونج سان سو كي الحكم العسكري.

وأمضت سو كي ما يقرب من 15 عامًا في الحجز بين عامي 1989 و 2010.

وتم الإشادة بها دوليًا باعتبارها منارة للديمقراطية وحصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1991.

كيف حدث الانقلاب؟

قالت محطة تلفزيون الجيش في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين إن السلطة سلمت إلى القائد العام للقوات المسلحة مين مين أونج هلينج، وتم القبض على السيدة سو كي وزعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD).

وأغلق الجنود الطرق في العاصمة ناي بي تاو وفي المدينة الرئيسية يانجون، وتوقف البث الإذاعي الحكومي.

وتعطلت خدمات الاتصالاتـ، وقالت البنوك إنها أُجبرت على الإغلاق وظلت هناك طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي.

وقال أحد سكان يانجون: "لا أعرف ما الذي يحدث. أنا خائف قليلًا".

ويقول الجيش إنه اكتشف ملايين المخالفات في الانتخابات البرلمانية التي خسرها أنصاره في نوفمبر، و رفضت مفوضية الانتخابات مزاعم التزوير.

لكن الجيش هدد بـ "اتخاذ إجراء" ويقول الآن إنه سيستخدم سلطات الطوارئ لتنظيم تصويت جديد.

- "ميانمار على طريق محفوف بالمخاطر"

أكدت القوات المسلحة في ميانمار أنها نفذت انقلابًا هو الأول لها ضد حكومة مدنية منذ عام 1962 ، في انتهاك واضح للدستور الذي تعهد الجيش باحترامه .

- سبب الانقلاب

أدى التوتر بين الجيش والحكومة إلى الانقلاب، حيث كان أداء الحزب المدعوم من الجيش ، USDP ، ضعيفًا في الانتخابات العامة في نوفمبر الماضي ، في حين كان أداء الحزب الحاكم أفضل مما كان عليه في عام 2015، ففاز الحزب الحاكم، وخسر أنصار الجيش، فانقلب على الحكم.

يمكن تفسير توقيت هذا الانقلاب بسهولة، فقد كان من المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى للبرلمان هذا الأسبوع منذ اعلان نتائج الانتخابات ، والتي كان من شأنها أن تكرس نتيجة الانتخابات من خلال الموافقة على الحكومة المقبلة، لكن الجيش لم يسمح لذلك بالحدوث.

لكن من الصعب فهم خطة الجيش الأطول ، وإلى ماذا يخطط قادته لأنفسهم فيما يخص إدارة البلاد؟، وهل سيكون هناك غضب عام على الانقلاب، خاصة وإنه من غير المرجح أن تتعاون الزعيمة معهم ، كما إن الرئيس وين مينت ، كان الشخص الوحيد المخول بموجب الدستور لفرض حالة الطوارئ، لكن تم اعتقاله معها.

في الوقت الحالي ، يبدو عمل الجيش متهورًا ، ويضع ميانمار على طريق محفوف بالمخاطر.

- كيف كانت ردود الفعل الدولية؟

أدانت الولايات المتحدة الانقلاب قائلة إن واشنطن "تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني وقال إن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. ويجب على الجيش عكس هذه الإجراءات على الفور. ".

وفي المملكة المتحدة ، أدان رئيس الوزراء بوريس جونسون الانقلاب و "السجن غير القانوني" لأونج سان سو كي.

وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي إدانات مماثلة.

في غضون ذلك ، حثت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين جيش ميانمار على "احترام سيادة القانون" و "الإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني".

- من هي أونج سان سو كي؟

تعد أونج سان سو كي ابنة بطل استقلال ميانمار ، الجنرال أونج سان ، الذي اغتيل قبل استقلال ميانمار عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1948.

وظلت تحظى بشعبية لدى الجمهور على الرغم من قضائها سنوات تحت الإقامة الجبرية.

تم إطلاق سراحها في عام 2010 ، وفي نوفمبر 2015 قادت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية إلى فوز ساحق في أول انتخابات متنازع عليها علنًا في ميانمار منذ 25 عامًا.

يمنعها الدستور من أن تصبح رئيسة لأن لديها أبناء معهم جنسيات أجنبية، لكن يُنظر إلى السيدة البالغة من العمر 75 عامًا على أنها زعيمة بحكم الواقع.

لكن كانت الضربة الكبرى لشعبيتها، في السنوات الأخيرة ، هي في تعاملها السلبي إزاء مايحصل مع أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.

في عام 2017 ، فر مئات الآلاف من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة بسبب حملة قمع للجيش أشعلتها هجمات دامية على مراكز الشرطة في ولاية راخين.

- أزمة الروهينجا

اتهم المؤيدون بعدم القيام بأي شيء لوقف الاغتصاب والقتل والإبادة الجماعية من خلال رفض إدانة الجيش أو الاعتراف بروايات الفظائع.

لكن في الداخل ، لا تزال "السيدة" أونج سان سو كي ، تحظى بشعبية كبيرة بين الأغلبية البوذية الذين لا يتعاطفون كثيرًا مع الروهينجا.