السعودية تعلن عن حصيلة إصابات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوازرة إنه تم تسجيل 266 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع ليصبح 6,379 حالة.
وأكد زير الصحة السعودي توفيق الربيعة أمس الأحد، أن التهاون في اتباع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية في المملكة.
وقال الربيعة: "رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية".
وتابع في تصريحات تلفزيونية: "عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع ... أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت من التصدي لجائحة كورونا ... أصارحكم القول إن هذه الفترة صعبة جدا".
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