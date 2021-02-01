أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - اليوم /الاثنين/ -عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
كما أعربت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارت (وام) - عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.