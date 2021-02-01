أفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن إجمالي عدد اللاجئين الذين دخلوا البلاد من إقليم تيجراي الإثيوبي، منذ نشوب الاضطرابات بلغ 66971 لاجئا.
حسب الوكالة فإن "عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا أمس لمركز حمداييت بلغ 34 لاجئا ليبلغ العدد الكلي 48,027 لاجئا وبلغ عدد الدخول فى مركز المدينة أمس 5 لاجئين ليبلغ العدد الكلي 18,944 ويبلغ العدد الكلي للدخول للسودان منذ نشوب الاضطرابات في إقليم تيجراي 66,971 لاجئا".
وأضافت الوكالة "بلغ العدد الكلي المرحل حتى أمس إلى معسكرالطنيدبة 13,151 لاجئا، ولا يوجد ترحيل أمس من مراكز الاستقبال إلى معسكر الطنيدبة. ويبلغ العدد المتبقي بمركز استقبال حمدايت حتى أمس 27,724 لاجئا والعدد المتبقي بمركز استقبال المدينة حتى أمس 6,492 لاجئا والعدد الكلي المتبقي بمراكز الاستقبال ولم يرحل الي المعسكرات الدائمة حتى أمس 34,216 لاجئا ومازال الترحيل متوقفا من مراكز الاستقبال إلى معسكر الطنيدبة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان: 67 ألف لاجئ من إقليم تيجراي الإثيوبي دخلوا البلاد منذ نشوب الاضطرابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.