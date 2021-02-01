السودان: 67 ألف لاجئ من إقليم تيجراي الإثيوبي دخلوا البلاد منذ نشوب الاضطرابات

أفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن إجمالي عدد اللاجئين الذين دخلوا البلاد من إقليم تيجراي الإثيوبي، منذ نشوب الاضطرابات بلغ 66971 لاجئا.

حسب الوكالة فإن "عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا أمس لمركز حمداييت بلغ 34 لاجئا ليبلغ العدد الكلي 48,027 لاجئا وبلغ عدد الدخول فى مركز المدينة أمس 5 لاجئين ليبلغ العدد الكلي 18,944 ويبلغ العدد الكلي للدخول للسودان منذ نشوب الاضطرابات في إقليم تيجراي 66,971 لاجئا".

وأضافت الوكالة "بلغ العدد الكلي المرحل حتى أمس إلى معسكرالطنيدبة 13,151 لاجئا، ولا يوجد ترحيل أمس من مراكز الاستقبال إلى معسكر الطنيدبة. ويبلغ العدد المتبقي بمركز استقبال حمدايت حتى أمس 27,724 لاجئا والعدد المتبقي بمركز استقبال المدينة حتى أمس 6,492 لاجئا والعدد الكلي المتبقي بمراكز الاستقبال ولم يرحل الي المعسكرات الدائمة حتى أمس 34,216 لاجئا ومازال الترحيل متوقفا من مراكز الاستقبال إلى معسكر الطنيدبة".