سفير جديد للصومال بالقاهرة

أصدرت حكومة جمهورية الصومال، قرارا بتعيين السفير الياس شيخ عمر ابو بكر ، سفيرا لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ، وذلك خلفا للسفير عبد الغني وعيس والذي وافته المنية . و أرسلت وزارة الخارجية الصومالية خطابا لترشيح السفير الياس شيخ عمر ابو بكر سفيرا الصومال، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مصر والصومال . يذكر ان السفير الياس شيخ عمر ابو بكر، عمل سابقا قنصل عام للقنصلية العامة للصومال لدى السعودية بجدة . يشار إلى أن جمهورية الصومال دولة عضو وفاعلة بجامعة الدول العربية .

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