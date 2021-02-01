نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال أسابيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن إيران ربما على بعد أسابيع من امتلاك مواد لازمة لامتلاك سلاح نووي، بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه من غير المقبول ربط قضية المعتقلين الأمريكيين في إيران بالمفاوضات النووية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها لن تجري محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي.

وأضافت الخارجية الإيرانية، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "ننتظر تحركا أمريكيا لرفع العقوبات عن إيران".