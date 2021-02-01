نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تسجل 1.4 مليون إصابة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الاثنين، 79 وفاة و6597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 1.424 مليون، والوفيات إلى 58038.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.