آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي للدمج بين الحضور والدراسة الإلكترونية 1442

أصدر الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم الجديد، آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي للفصل الدراسي الثاني 1442هـ، وذلك في إطار التغير والتطوير لآلية العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، والحصول علي كافة السبل المتاحة من أجل التماشي مع الظروف والدوافع الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وقد حققت وزارة التعليم السعودية نجاحاً باهراً كما شهدنا في التصرف مع الأزمات، وأكبر دليل علي ذلك هو منصة مدرستي التعليمية التي استقبلت كثيراً من الأخبار مؤخراً والقرارات الحاسمة.

أوامر وزير التعليم الجديدة 1442 – 2021

أجتمع السيد الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، وأصدر بالاجتماع أحدث قرارات وزارة التعليم السعودية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والإداريين، وأكد أن دراسة الوضع العام لتطبيق عملية الدمج بين الحضور والتعليم عن بعد هو أمر لا مفر منه، وسيتم تحقيقه خلال الحقبة الزمنية القادمة بعد النجاح الذي حققته الوزارة مؤخراً، وكانت المنصة التعليمية مدرستي أكبر دليل عليه كما جاء بالآثر الواضح خلال الفصل الأول، وما شهدناه من نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية.

جاء ضمن قرارات وزير التعليم السعودي الجديدة اليوم، أن استمرار منصة مدرستي أمر حتمي، هذا بعد النجاح غير المتوقع الذي حققته بالفصل الدراسي الأول، حيث سجل ما يقارب 98% من النسبة الكلية للطلاب، وكانت النسبة المستهدفة هي 70%، وتم زيادتها لما يقرب من مئة بالمئة، وهذا يدل علي النجاح الذي تسعى له المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030.

مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية

جاء ضمن آخر مستجدات التعليم بالمملكة، أن العملية التعليمية عن بعد مستمرة، والعمل علي تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين بالعام الجديد، كما سيتم تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، وسيتم العمل علي التوسع في التعليم المشترك للابتدائي، تحديث معايير تقييم أداء المعلمين وفق قياس أداء المعلم بالجدول المدرج إليكم.

تنفيذ التعليم المشترك في بعض الجامعات، وبدء العمل علي تطبيق قرار التعليم العالي للجميع، وأكدت الوزارة أن أوامر وزير التعليم الجديدة سيتم تحديثها وفقاً للمستجدات، ومن له تعقيباً أو يرغب في المشاركة في طرح رأي، يمكنه طرحه فيما بين الجمهور من خلال التعليقات قبل المدارسات القادمة التي ستعمل عليها الوزارة.