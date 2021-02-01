رابط توكلنا لتسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية 1442 وخطوات تسجيل حساب جديد

رابط توكلنا لتسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية، هي تلك المنصة التعليمية التي تم تفعيلها في تلك الفترة الاخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب ولضمان سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا المنتشر في كافة أنحاء المملكة وتم تفعيل تلك المنصة الالكترونية من أجل أن يتم من خلالها استكمال العملية التعليمية عن بعد لكافة المراحل الدراسية وذلك بالاضافة الي تلك القنوات التعليمية التي تم اطلاقها ايضا ليتم من خلالها تقديم العديد من الدروس التعليمية الي الطلاب لكافة المواد الدراسية المقرره عليهم، ولذلك زاد البحث من قبل الطلاب حول رابط توكلنا ليتمكنوا من تسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية والاستفادة من تلك الدروس التعليمية.

رابط توكلنا

لقد أوضحت وزارة التعليم السعودية أنة يمكن للطلاب أن يقوموا بتسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية بالعديد من الطرق ومن أحدي الطرق تسجيل الدخول بحساب توكلنا، وحتي يتمكن الطلاب من الحصول على حساب جديد في تطبيق توكلنا حتي تستطيع التمتع بالعديد من الخدمات التي يتم توفيرها من خلال تطبيق توكلنا وحتي يستطيع الطلاب الحصول على حساب جديد في تطبيق توكلنا يجب أن يقوموا بأتباع الخطوات التالية وهي:-

اولا يتم الدخول على موقع توكلناومن ثم يتم الضغط على تسجيل جديد.

ويتم ادخال رقم الهوية الوطنية وهوية المقيم وغيرها من البيانات المطلوبة.

ومن ثم يتم الضغط على الموافقة على الشروط والاحكام.

ومن ثم يتم الضغط على تسجيل.

ومن ثم سوف يصل رسالة نصية الي الهاتف المسجل بها رمز التحقق.

ومن ثم يتم تأكيد كلمة مرور جديدة.

ومن ثم يتم تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا ومن ثم يتم تسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية.

منصة مدرستي وخطوات تسجيل الدخول

وحتي يتمكن الطلاب من الاستفادة من تسجيل الدخول لمنصة مدرستي والاستفادة من تلك الدروس التعليمية التي تم توفيرها على المنصة فيجب أن يقوم بأتباع التالي:-