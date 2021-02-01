نتائج توجيهي الأردن الدورة التكميلية 2020 عبر “twjihi.jo” بالاسم // تجهيز رابط وحدة تنسيق القبول

نتائج توجيهي الأردن الدورة التكميلية 2020، من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الآن، وتلقي عمليات بحث عالية لمعرفة موعد إعلانها وطريقة استخراجها، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نهتم بالبحث والتوصل لأخر الأخبار، لذلك فقد أكد وزير التربية والتعليم الأردني، دكتور تيسير النعيمي، على أنها ستكون متاحة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021، على أنه سيتم الإعلان الرسمي عن موعد ظهورها بمعرفة وزارة التربية والتعليم خلال أيام.

موعد إعلان نتائج توجيهي الأردن 2020

من المتوقع أن يتم الكشف والإعلان عنها خلال هذا الأسبوع، حيث تم الانتهاء تقريباً من كافة أعمال التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات، وجاري حالياً تجهيزها لكي يتم عرضها على السيد وزير التربية والتعليم للاعتماد، ثم يتم إعلانها رسمياً بكافة التفاصيل سواء النسبة العامة للنجاح وأسماء الطلبة الأوائل، ويتم إتاحتها إلكترونياً بالاسم ورقم الجلوس، ونوفر لكم الرابط الإلكتروني المباشر خلال السطور القادمة.

الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم “twjihi.jo“.

رابط نتائج توجيهي الأردن الدورة التكميلية 2020وزارة التربية والتعليم الأردنية

تهتم وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، بتوفير أسرع وأسهل الوسائل للحصول على النتائج دون الحاجة للذهاب للمدارس، في ظل الوضع الراهن من تفشي فيروس كورونا، حيث تهتم الوزارة بالطلاب بكافة المراحل التعليمية من الابتدائي حتي الثانوي، وتسعي دائماً لتطوير العملية التعليمية من خلال توفير الوسائل المساعدة للمعلمين، حتي يتم توصيل المعلومة الصحيحة للطلاب بأبسط الطرق.

تجهيز رابط وحدة تنسيق القبول

تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالأردن، بتحديثات الرابط الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول، وجاء ذلك بالتزامن من اقتراب موعد إعلان نتائج توجيهي الدورة التكميلية 2020، لكي يكون الرابط جاهز لتلقي طلبات التسجيل للطلاب الناجحين للدخول للجامعات الأردنية 2020-2021.