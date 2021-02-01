طلب منحة ارض من البلدية واستفسار عن منحة ارض من الديوان الملكي 1442

طلب منحة ارض من البلدية من الخدمات وبرامج الدعم التي يقدمها الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، والذي يتم التقديم إليه بالطلب، وذلك من خلال إرسال نموذج طلب منحة أرض إلى الديوان الملكي ويمكن بعدها استفسار عن منحة أرض من الديوان الملكي عبر بوابة بلدي التابعة إلى الشؤون القروية والبلدية وسوف نتعرف على رابط بوابة بلدي المنح بالإضافة إلى طريقة طلب منحة ملكية.

على من يرغب في الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي حيث أنه في البداية توفر البلدية العديد من الخدمات للمواطنين، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود الذين لم يستطيعون شراء مسكن.

كما أنه لم يتم قبولهم في برامج الدعم السكني المختلفة، مثل برامج الدعم من برنامج سكني أو تمويل صندوق التنمية العقارية.

وعلى من يريد التقديم على منحة أرض من الديوان الملكي أن يقوم بإجراء الخطوات التالية فقط:

طلب منحة ارض من البلديةنموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي

في البداية عليك أن تقوم بإرسال النموذج التالي إلى عنوان الديوان الملكي والذي ستكون صيغته وفق التالي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…،

أتقدم بوافر الاحترام والتقديم إلى معالي خادم الحرمين الشريفين سمو الملك/ سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأتقدم بطلب الحصول على قطعة أرض سكنية في (ويقوم بذكر المدينة التي يريد أن يسكن فيها)، وأقر أنني لم أستفيد من قبل بأي برنامج للمنح السكنية، وأقر أيضًا بأي لن أتصرف في قطعة الأرض، إلا فقط السكن فيها، وأتعهد بذلك.

طريقة طلب منحة ملكية

وعلى من يريد طلب منحة الأرض أن يقوم بتقديم نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي كما وفرناها لكم وعليه فإن البيانات المطلوبة ستكون:

الاسم ورقم الهوية.

رقم الجوال الشخصي والعنوان.

رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد ورقم الحفيظة.

استفسار عن منحة أرض من الديوان الملكي

ومن ثم قم بالنقر على استعلام عن يتم التعرف على نتيجة طلب منحة ارض من البلدية مجانًا، وسيتم ذكر كافة التفاصيل سواء لقبول الطلب أو رفضه.