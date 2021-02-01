بريطانيا: رصدنا 105 حالات إصابة بالسلالة الجنوب إفريقية من كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت الإحصاءات الحكومية البريطانية أشارت إلى تطعيم ما يقرب من 600 ألف شخص فى البلاد يوم السبت الماضى وحده، ما يرفع عدد التطعيمات الأولى بالجرعة الأولى من اللقاح فى بريطانيا إلى 9 ملايين حتى الآن.

فيما أكدت الإحصائيات تلقى حوالى 490 ألف شخص فقط للجرعة الثانية من التطعيم ضد الفيروس التاجى.