جدة - نرمين السيد - وكانت الإحصاءات الحكومية البريطانية أشارت إلى تطعيم ما يقرب من 600 ألف شخص فى البلاد يوم السبت الماضى وحده، ما يرفع عدد التطعيمات الأولى بالجرعة الأولى من اللقاح فى بريطانيا إلى 9 ملايين حتى الآن.
فيما أكدت الإحصائيات تلقى حوالى 490 ألف شخص فقط للجرعة الثانية من التطعيم ضد الفيروس التاجى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: رصدنا 105 حالات إصابة بالسلالة الجنوب إفريقية من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.