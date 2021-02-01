جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن أن "واشنطن تسعى للعمل مع حلفائها وشركائها للوصول لاتفاقية أطول وأقوى مع إيران تشمل قضايا أخرى". وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران توتراً متصاعداً منذ الانسحاب الأمريكى الأحادى الجانب العام 2018 من الاتفاق الدولى حول الملف النووى الإيرانى وإعادة فرض عقوبات أمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكى: مستعدون للعودة للاتفاق النووى إذا التزمت به إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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