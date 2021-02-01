غدا ..الجامعة العربية تناقش استراتيجية خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح بالمنطقة

يعقد غدا عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مقر الجامعة العربية اجتماع على مستوى الخبراء بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال مكتبها الإقليمي لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الصيغة النهائية من مشروع خطة عمل "الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية" .

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (4) الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (52) مايو جنيف 2019، والذي اعتمد بموجبه "الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية"، كما نص القرار على الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعداد مشروع خطة عمل وبرنامج تنفيذي لهذه الاستراتيجية .

وفي هذا الصدد أوضحت ابوغزالة أن هذه الاستراتيجية قد اقترحت 6 ركائز توجيهية لخلق بيئة محفزة لدعم وصول اللاجئين وملتمسي اللجوء في الدول العربية إلى خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية، وأن مشروع خطة عمل هذه الاستراتيجية يهدف إلى تحديد الإجراءات اللازمة التي يجب تنفيذها على المستوى الإقليمي، وتُحدد خطة العمل الإجراءات اللازمة التي يجب تنفيذها على المستوى الإقليمي، حيث تقترح الخطة أنشطة مهمة في المجالات الرئيسية ذات الأولوية من إتاحة خدمات الصحة العامة ذات الجودة، وبدون تمييز، للاجئين والنازحين بما يتماشى مع المعايير الدولية، والسياقات الخاصة لكل دولة، بالإضافة إلى مؤشرات رئيسية ومخرجات تهدف إلى دعم البيئة التشريعية، والسياسية، والتنظيمية، التي تعزز التغطية الصحية الشاملة للاجئين وملتمسي اللجوء وكذلك الاستجابة ومعالجة أوجه الاحتياجات لديهم.

نوهت ابوغزالة الى أنه سيتم رفع مشروع خطة عمل هذه الاستراتيجية على الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي مارس 2021، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.