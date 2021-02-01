رئيس الحكومة التونسية: أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية مسألة وقت

أعلن رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم الاثنين، أن أداء الوزراء الجدد في حكومته لليمين الدستورية مسألة وقت فقط، وذلك بعد نيل حكومته ثقة البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.

وقال المشيشي على هامش زيارته إلى المقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن "هناك صلاحيات دستورية واضحة ومسار دستوري واضح وأداء الوزراء المتحصلين على ثقة البرلمان لليمين الدستورية هي مسألة وقت"، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

وأضاف المشيشي في تصريحات للصحفيين: "سيتم إجراء اللازم لممارسة الوزراء الجدد مهامهم"، معتبرا أن وضع تونس لا يحتمل التأخير.

وأوضح المشيشي أن تحديد وتاريخ أداء 11 وزيرا اليمين الدستورية مسألة وقت فقط، ولكن يجب الانكباب على ما يهم التونسيين لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب وتونس لن تبقى بوزارات وزرائها لم يباشروا مهامهم بعد.

ويشهد البرلمان التونسي انقسامًا في داخله على الحكومة التي حصلت على الثقة، رغم وجود وزراء تشوب حولهم قضايا فساد، فيما أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد رفضه للتعديلات الوزارية واصفًا تلك التعديلات بأنها مخالفة للدستور.