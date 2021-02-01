بسبب كورونا .. الكويت تكشف عن شروط جديدة لدخول البلاد

كشف مصدر مسؤول في الكويت ، عن شرط جديد لدخول المسافر إلى البلاد، والذي يستلزم توافر البيانات الصحية الخاصة به عبر برنامج "MUNA".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن المصدر قوله إن الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي ستقوم برفع توصية إلى مجلس الوزراء؛ تتمثّل في إضافة شرط جديد للركاب القادمين إلى البلاد، يتضمن عدم دخول المسافر إلى الكويت إلا بعد توافر البيانات الصحية عبر برنامج MUNA وهو نظام إلكتروني جرى استحداثه لربط المختبرات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، والتي تمكن من خلالها معرفة المعلومات الصحية للمسافر ومكان إجراء فحص الـ PCR قبل قدومه إلى البلاد.

وأضاف المصدر: إن "برنامج MUNA يعد خط الدفاع الأول، حيث يرتبط بشبكة واسعة من المختبرات المعتمدة، التي تضمن موثوقية شهادات فحص الـ PCR، بحيث يمكن للسلطات الصحية في البلاد التأكد عبر البرنامج من كل التفاصيل الخاصة بفحص الـ PCR قبل قدوم الركاب إلى الكويت ومعرفة تاريخ واسم المختبر الذي أجري الفحص فيه".

وحول سبب اللجوء إلى هذا الشرط الجديد، أفاد المصدر بأنه "من خلال الفحص الإجباري للقادمين في المطار من قبل الطواقم الطبية جرى اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، على الرغم من حملها شهادات فحص PCR حديثة".