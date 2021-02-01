نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على 80 شخصا بسبب إنتاجهم لقاحات "زائفة" بالصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، 80 شخصًا، للاشتباه في إنتاجهم لقاحات "زائفة" مضادة لفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) .

وقام الاشخاص، بتعبئة محلول ملحي لبيعه كلقاح، منذ سبتمبر الماضي، وتمت مصادرة 3000 جرعة لقاح، بعد شن عمليات مداهمة في العديد من المواقع بأنحاء البلاد.

وكانت السلطات الصحية الصينية، طورت عددًا من اللقاحات الخاصة بها، حيث حدّدت حكومة بكين هدفًا لإعطاء اللقاح لـ50 مليون شخص بحلول منتصف فبراير الجاري.