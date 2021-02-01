نتائج التوجيهي التكميلي 2020..نتيجة الثانوية العامة الأردنية عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج التوجيهي التكميلي 2020، يترقب جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة في الأردن إعلان نتائج التوجيهي التي سوف يتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة من قبل وزارة التربية والتعليم عبر موقع المملكة الأردنية الهاشمية المخصص لإعلان نتائج الامتحانات بحسب الاسم ورقم الجلوس، يذكر أن الوزارة قد أنهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات لاختبارات الدورة التكميلية (التوجيهي) هذا العام، وها ينتظر أولياء الأمور والطلاب لإعلان النتائج ومعرفة الدرجات التي هي نتيجة كفاح وتعب ومذاكرة لكي يحصل كل طالب وطالبة على ثمرة هذا التعب وسط حالة من الترقب الرهيب وشوق لمعرفة نتائجهم.

حرصت اللجنة بعد ما انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات على تحري الدقة الكاملة في رفع النتائج لمنع أي أخطاء والمراجعة عدة مرات، وقد اجتاز ما يقرب من 95 ألف طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة التوجيهي تشمل المدارس النظامية والخاصة التي أجرت امتحاناتهم في الفترة من 16 كانون الأول 2020 واستمرت حتى 16 كانون الثاني.

نتائج التوجيهي التكميلي 2020

أعلن مصدر بوزارة التربية والتعليم بالمملكة الهاشمية الأردنية أنه جاري رفع النتائج والدرجات التي تم رصدها لكل طالب وطالبة، وإعلانها قريباً جداً قيد الانتهاء من عملية الرفع والتي من المقترح أن تكون خلال الأيام القادمة “الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021 م” عبر الموقع الخاص بالوزارة المخصص لنتائج الثانوية العامة، حيث يتمكن الطلاب الحصول على النتائج بطريقة إلكترونية لتسهيل معرفة النتيجة وسط الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطبيق الخدمات الإلكترونية المتطورة التي سهلت الكثير من الأمور في الحياة.

رابط نتيجة الثانوية العامة الأردنية

عبر رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2020 وتكريم أوائل الثانوية العامة هذا العام، ويليها يكون متاح الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الأردنية بحسب الاسم ورقم الجلوس من خلال الموقع.