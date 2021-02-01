أخبار اليمن : مؤتمر الحديدة ينعي وفاة الشيخ أبو بكر شماخ

مؤتمر الحديدة ينعي وفاة الشيخ أبو بكر شماخنعى فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة وفاة عضو اللجنة الدائمة المحلية، ورجل الاعمال الشهير الشيخ ابوبكر سالم شماخ، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني واعمال الخير .

(نص بيان النعي)

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ومكلومة بمزيد من الاسى والحزن تنعى قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة، وفاة الشيخ الفاضل ابوبكر سالم شماخ، عضو اللجنة الدائمة المحلية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة والرئيس السابق للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الحديدة، ورجل الأعمال المشهور والمشهود له بمواقفه الوطنية والانسانية والخيرية واسهاماته الواسعة في اعمال البر والاحسان.

والعزاء مرفوع لاخيه أحمد سالم شماخ وجميع أبناء اخوته ، وكافة أفراد اسرته، داعين الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وان يسكنه الفردوس الاعلى من الجنة،

وان يتقبل جميع حسناته وان يحسن خلافته في اهله واحبابه.

"انا لله وانا اليه راجعون"

