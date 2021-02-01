العراق يطلق «أسود الجزيرة» لملاحقة فلول داعش غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمنى التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، إن "أسود الجزيرة انطلقت فى مرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غربى العراق، بمشاركة قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغربى نينوى بتسعة محاور رئيسية".
وأشار البيان إلى أن العملية تتم "بإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الإرهابية فى المناطق الصحراوية، وتدمير أوكارهم".
وتمكنت القوات العراقية، الشهر الماضى، من الإيقاع بعدد كبير من قيادات تنظيم داعش، بيهم والى العراق فى التنظيم الإرهابى، خلال مداهمات أمنية فى جنوب محافظة كركوك.
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