مسلحون يغتالون رئيس بلدة فى ريف درعا السورية واتهامات لجبهة النصرة

وبحسب وسائل إعلام محلية، أوضح سكان محليون فى بلدة الكرك شرق مدينة درعا، أن "مسلحين مجهولين اغتالوا اليوم جهاد سلطان النعمة، رئيس بلدة الكرك الشرقى، بالرصاص فى بلدة المسيفرة، شرق درعا".
وأشار عدد من السكان إلى حالة من الهدوء تسود فى مناطق ريف درعا الشرقى، والتى تتسم بالطابع العشائرى، وسط اتهامات للخلايا النائمة بلدة درعا السورية باغتياله.
وأشار شخص مقرب من عائلة القتيل، إلى أن "النعمة اعتقل فى نهاية 2014 من قبل جبهة النصرة، لانتقاده المتكرر لتصرفاتها، وسجن شهرين فى سجن غرز شرق مدينة درعا، وأفرج عنه بعد ضغط من فصائل حوران وأقاربه".
وكان مسلحون مجهولون اغتالوا ممدوح المفعلانى، رئيس بلدية ناحته عام 2008، فى ريف درعا الشرقى، أمام منزله وقبيل توجهه إلى عمله.
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