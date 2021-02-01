الجيش اللبنانى يعتقل 18 إرهابيًا على صلة بداعش فى عرسال

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى، اليوم الإثنين، اعتقال 18 شخصًا من اللبنانيين والسوريين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابى، وذلك خلال عملية ميدانية استمرت لأسبوعين ماضيين فى بلدة عرسال الحدودية شمال لبنان.





وقال الجيش اللبنانى فى بيانه، إن "مديرية المخابرات أوقفت فى منطقة عرسال أوقفت نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين، مجموعة من 18 شخصًا من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابى". وأضاف: "اعترف الموقوفون بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابى المذكور، ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية". يذكر أن جرود عرسال كانت قاعدة لعمليات الجماعات المسلحة التى تقاتل فى الحرب الأهلية السورية، بما فيها تنظيم داعش الإرهابى وجبهة فتح الشام "النصرة سابقًا"، إذ أنها منطقة قاحلة فى الجبال الواقعة بين سوريا ولبنان.

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