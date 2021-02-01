إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران وكوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن تدرس فرض عقوبات جديدة ضد إيران كوريا الشمالية، منوهًا كذلك إلى احتمالية اتخاذ إجراءات ضد روسيا، وذلك فى إطار مراجعة الوزارة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.





وفى مقابلة مع تلفزيون "إن.بى.سي"، اليوم الإثنين، حذر بلينكن من أن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووى إذا واصلت خرق الاتفاق النووى. كما ناقش وزير خارجية بايدن خلال المقابلة التلفزيونية، الوضع المتعلق بالمعارض الروسى المسجون أليكسى نافالنى والتدخل فى الانتخابات الروسية، إلا أنه لم يعلن التزامه بعقوبات معينة ضد روسيا. كما تطرق أنتونى بلينكن إلى مسائل داخلية، مثل الطاقة الشمسية، ومزاعم بشأن منح للجنود الأمريكيين فى أفغانستان.

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