حزب الله تعلن مسئوليتها عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران عن أنها أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم الاثنين بعد أن حلقت فوق حدود الخط الأزرق التي رسمتها الأمم المتحدة ، في حين أقرت إسرائيل بتحطم طائرة بدون طيار.

وقالت حزب الله إنها "أسقطت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي دخلت الأجواء اللبنانية خارج البليدة" في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال نشاط عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي على طول الخط الأزرق ، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية".

واضاف "لا يوجد خطر من خرق المعلومات".

جاء هذا الإعلان بعد عشرة أيام فقط من إسقاط الجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار قال إنها دخلت مجالها الجوي من لبنان.

في أغسطس 2020 ، قال حزب الله أيضًا إنه أسقط واستولى على طائرة مسيرة إسرائيلية حلقت في الأجواء اللبنانية. وقالت إسرائيل في ذلك الوقت أيضا إن الطائرة المسيرة "سقطت".

لا تزال إسرائيل ولبنان من الناحية الفنية في حالة حرب ، وتقوم قوة الأمم المتحدة ، اليونيفيل ، بدوريات على الحدود بين البلدين.

تأسست اليونيفيل عام 1978 ، وتم تعزيزها بعد حرب مدمرة استمرت شهرًا عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وكان حزب الله قد تعهد في سبتمبر 2019 بإسقاط طائرات إسرائيلية بدون طيار تحلق فوق لبنان في أعقاب حادث وقع قبل شهر عندما استهدفت طائرتان بدون طيار محملتان بالمتفجرات معقل حزب الله في جنوب بيروت.

والجماعة هي الجانب الوحيد الذي لم يتم نزع سلاحه في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990 ، كما أنها لاعب قوي في السياسة اللبنانية ولها مقاعد في البرلمان.