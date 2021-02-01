بايدن: أمريكا تمر بأزمة اقتصادية وصحية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، أن خطة الإنقاذ الخاصة به ستخرج أمريكا من أزمتها الاقتصادية التي تمر بها.

وقال بايدن عبر حسابه على موقع "تويتر": "نحن نواجه أزمة اقتصادية ناجمة عن أزمة صحية عامة، وأصبحنا بحاجة إلى إجراء عاجل للتغلب على كليهما".

وأضاف: "إن خطتي لإنقاذ أمريكا ستخرجنا من أعماق تلك الأزمات وتضع أمتنا على طريق إعادة البناء بشكل أفضل".

وبلغت حصيلة إصابات فيروس كروونا في الولايات المتحدة أكثر من 26 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 400 ألف حالة وفاة.