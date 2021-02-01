نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع سويدي يكشف استعانة نظام أردوغان بـ "داعش" بعد محاولة الانقلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزال موقع "نورديك مونيتور" السويدي اليوم الأثنين الستار عن طلب الرئيس التركي، رجيب طيب أردوغان، للاستعانة بعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة 2016.

وقال الموقع إن "أبو العزي أبو الحميطي" وهو جهادي يبلغ من العمر 39 عامًا وهو صيني ويعمل لتنظيم داعش في العراق وسوريا ومن أصل إيجوري كان على صلة بواحدة من أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تركيا، لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محاولة انقلاب زائفة في عام 2016.

ووفقًا لنصوص المحكمة، قال أبو العزي أبو حميطي، وهو جهادي يبلغ من العمر 39 عامًا، إنه استجاب لنداء الرئيس أردوغان، الذي طلب من مؤيديه التعبئة في الشوارع في 15 يوليو 2016.

وقال: "دخلت إلى سوريا وخرجت منها بشكل غير قانوني في أبريل 2015، واتصل بي أصدقائي في سوريا وقالوا: لقد تم تعذيبك [في الصين] تعال إلى هنا في سوريا وإذا كنت تريد الذهاب إلى الصين والانتقام فاحصل على تدريب على الأسلحة هنا أولًا وعندما تذهب إلى الصين، يمكنك أن تفعل شيئًا ما، وأضاف: لذلك ذهبت إلى سوريا بفكرة أن أفعل شيئًا ما في المستقبل ضد الاضطهاد الصيني. مكثت هناك لمدة 15 يومًا وعدت [إلى تركيا] ".

وأشار أبو حميطي كذلك إلى أنه كان مع لواء السلطان عبد الحميد هان في سوريا، الذي تدعمه تركيا.

وتكشف سجلات الشرطة السرية، التي حصلت نورديك مونيتور على نسخة منها، أن أبو الحميطي اعتُقل في 16 ديسمبر 2016 في أنقرة وعندما تم احتجازه لدى الشرطة، كان أبو الحميطي ينتظر في محطة الحافلات الرئيسية لاستلام مسدس تم إرساله من محافظة قونية، معقل حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) الذي يتزعمه أردوغان وينشط مع خلايا القاعدة وداعش.

تُظهر وثيقة الشرطة، المؤرخة في 6 يونيو 2017، أن أبو الحميطي كان قيد التحقيق بالفعل قبل هجوم دامي في ليلة رأس السنة الجديدة شنته داعش على ملهى رينا الليلي في اسطنبول والذي تورط فيه لكن السلطات فشلت في قمع أنشطة خلية داعش ومن المحتمل أنه كان من الممكن منع الهجوم الإرهابي القاتل ليلة رأس السنة الجديدة إذا كان المحققون الأتراك قد حددوا صلات أبو الحميطي وبدأوا في اعتقال شركائه.

بعد أسبوعين من اعتقاله في أنقرة، نفذ مساعد أبو الحميطي عبد القادر مشاريبوف هجوم ملهى رينا الليلي، مما أدى إلى مقتل 39 شخصًا وكشف تقرير صادر عن هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، والذي تم إعداده كجزء من التحقيق في هجوم رينا، أن أبو الحميطي قد أرسل 947 دولارًا لرجل يُدعى نافروز قاسموف، أحد مقاتلي داعش، الذي تم اعتقاله أثناء محاولته العبور إلى سوريا وإطلاق سراحه في تركيا.