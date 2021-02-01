أبشر حجز موعد الأحوال المدنية بالخطوات والصور ١٤٤٣

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حجز موعد الأحوال المدنية السعودية يمثل ضرورة يبحث عنها الكثيرين في هذه الفترة وخصوصاً في ظل حظر التجول الذي اضطرت إليه الحكومة السعودية كأحد الإجراءات الاحترازية التي تطبقها البلاد لمواجهة جائحة كورونا، وذلك في حالة إذا كنت ترغب في الحصول على أحد الخدمات العديدة التي تقدمها الأحوال المدنية فيجب عليك أولا الحصول على موعد مسبق إلكترونياً وذلك عبر منصة أبشر حتى يتم استقباله وتأدية الخدمة إليك، وننفرد هنا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني بتقديم شرح الخطوات كاملة بالصور لتسهيل الأمور على أعضائنا الكرام كالتالي، الأحوال المدنية حجز موعد.كيفية حجز موعد الأحوال المدنية:
يمكنك حجز موعد من الأحوال المدنية من خلال منصة ابشر باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكنك من خلالها حجز موعد بكل سهولة سواء من هاتفك المحمول أو من جهازك اللوحي أو غيره.
- يجب عليك الذهاب أولا إلى رابط منصة أبشر.
- ثم اختيار أبشر أفراد.
- ومنها في اسفل الصفحة قم باختيار الأحوال المدنية من قائمة المواعيد كما في الصورة .
- ثم قم بملء البيانات المطلوبة وهي؛ رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد الهجري، ثم ادخال الكود المرئي والضغط على التحقق من بياناتي .
- بعد ذلك يفتح معك موقع مواعيد الأحوال، قم بالضغط على الانتقال لخدمة المواعيد .
- ومن ثمة قم باختيار حجز موعد جديد.
- ثم قم بتحديد الخدمة أو الخدمات التي ترغب بها من خلال حجز موعد وتحديد المنطقة والضغط على التالي .
- بعدها قم باختيار الفرع الأقرب إليك للحصول على الخدمة والضغط على كلمة اختيار.
- ليتم تحويلك إلى صفحة بها الأيام والمواعيد المتاحة بكل يوم، قم بتحديد اليوم والموعد المناسب لك، لتظهر لك قائمة بكل المتطلبات والأوراق التي يجب توافرها معك عند حضور الموعد بناءً عن الخدمة التي قمت بتحديدها مسبقاً .
- ومن ثمة قم بالضغط على التأكيد على حجز الموعد.
- لتظهر لك بعدها تذكرة الدخول لموعد الأحوال قم بطبيعتها أو الاحتفاظ بصورة منها على جوالك لاستخدامها عند الذهاب الى الموعد.
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