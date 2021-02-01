أبشر حجز موعد الأحوال المدنية بالخطوات والصور ١٤٤٣

حجز موعد الأحوال المدنية السعودية يمثل ضرورة يبحث عنها الكثيرين في هذه الفترة وخصوصاً في ظل حظر التجول الذي اضطرت إليه الحكومة السعودية كأحد الإجراءات الاحترازية التي تطبقها البلاد لمواجهة جائحة كورونا، وذلك في حالة إذا كنت ترغب في الحصول على أحد الخدمات العديدة التي تقدمها الأحوال المدنية فيجب عليك أولا الحصول على موعد مسبق إلكترونياً وذلك عبر منصة أبشر حتى يتم استقباله وتأدية الخدمة إليك، وننفرد هنا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني بتقديم شرح الخطوات كاملة بالصور لتسهيل الأمور على أعضائنا الكرام كالتالي، الأحوال المدنية حجز موعد.

كيفية حجز موعد الأحوال المدنية:

يمكنك حجز موعد من الأحوال المدنية من خلال منصة ابشر باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكنك من خلالها حجز موعد بكل سهولة سواء من هاتفك المحمول أو من جهازك اللوحي أو غيره.