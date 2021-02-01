مواصفات هاتف Honor V40 بمميزاته الرائعة وبعض عيوبه وسعره في الدول العربية

هاتف Honor V40 هاتف روعة في قمة التقدم ذو مواصفات عالية وفائقة الجودة، تم إطلاقه من قبل شركة هونر التى كانت علامة تجارية لشركة هواوي التي تقدم أفخم الهواتف الذكية والمتطورة دائماً عبر السنوات، ويأتي هذا الهاتف بعدة مواصفات عديدة وهي يوجد به ذاكرة تخزين من نوع UFS 2.1 بمساحة كبيرة 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام، يتوفر بالهاتف مستشعر الأشعة تحت الحمراء IR والذي يستخدم للتحكم في الأجهزة المنزلية عن بعد مثل شاشات العرض والتكييفات وغير ذلك، يدعم معالج من نوع Cortex A77 ثماني النواة، بدقة تصنيع 7 نانومتر مع وجود معالج رسومي من نوع Mali-G77 MC9، وسوف نقدم في هذه المقالة من خلال موقع ثقفني أهم مواصفات هاتف Honor V40 ومميزاته وعيوبه وسعره في الدول العربية.

مواصفات هاتف Honor V40

يحتوي هاتف Honor V40 على مواصفات كثيرة يطلبها جميع الناس وهي ليست متوفرة في كثير من الهواتف وهي كما يلي:

يوجد بالهاتف كاميرا خلفية ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع وجود فلاش LED وPanorama وHDR. يأتي وزن الهاتف 189 جرام. يدعم معالج من نوع Cortex A77 ثماني النواة، بدقة تصنيع 7 نانومتر مع وجود معالج رسومي من نوع Mali-G77 MC9. يوجد به ذاكرة تخزين من نوع UFS 2.1 بمساحة كبيرة 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام. يزود الهاتف أبعاد 163.1×74.3×8 مم. يصنع الهاتف من خامة الزجاج مع فريم الومنيوم من الأمام والخلف. الهاتف يدعم خاصية الـ Face Unlock مع وجود بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة. يحتوي على شريحتي اتصال من الجيل الخامس من نوع Nano Sim. لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية وهو الكارت الميموري. يحتوي الهاتف على شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.72 بوصة بدقة 1236×2676 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 440 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 19.5:9. يدعم الهاتف كاميرا أمامية مزدوجة تأتي الكاميرا الأولى بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0، وتأتي الكاميرا الثانية كمستشعر Color Spectrum. يدعم الهاتف الاتصال Wi-Fi/6 و Bluetooth 5.1 مع GPS/A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS. متوفر بالهاتف مستشعر الأشعة تحت الحمراء IR والذي يستخدم للتحكم في الأجهزة المنزلية عن بعد مثل شاشات العرض والتكييفات وغير ذلك. الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الـ 3.5 مللي. يحتوي على بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 4000 مللي أمبير وهي تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات عن طريق منفذ USB Type C وتدعم أيضاً الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات. السماعات الخارجية تأتي من نوع الاستيريو. يدعم الهاتف خاصية الـ NFC. يتوفر لهذا الهاتف عدة ألوان منها اللون الأسود واللون الفضي واللون الذهبي.

مميزات الهاتف

يوجد بالهاتف مجموعة من المميزات الرهيبة وهذه المميزات كما يلي:

يحتوي الهاتف على شاشة أموليد فائقة الوضوح. مستشعر الكاميرا الخلفية الأساسي يقدم أداء جيد في الإضاءات الخافتة. متوفر بالهاتف مستشعر الأشعة تحت الحمراء IR والذي يستخدم للتحكم في الأجهزة المنزلية عن بعد مثل شاشات العرض والتكييفات وغير ذلك. سرعة شحن الهاتف تتميز بقوة فائقة. يدعم الهاتف صوت ستيريو.

عيوب الهاتف

ليس يوجد لهذا الهاتف عيوب كثيرة تمنع الناس من شرائها ومن هذه العيوب هي:

الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الـ 3.5 مللي. الشاشة بها نوتش يغطي على جزء من واجهة الموبايل الأمامية. البطارية ضعيفة مقارنة بالهواتف المنافسة. لا يدعم الموبايل تصوير الفيديو بجودة 4K. لا يدعم كاميرا ماكرو.

سعر الهاتف في الدول العربية

سوف نقدم لكم سعر هذا الهاتف في الدول العربية لأن كل دولة يختلف سعرها عن الأخرى والأسعار هي كالتالي: