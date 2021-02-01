قياس بدء تسجيل الاختبار التحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية الصف الثاني

قياس تم الإعلان اليوم عن البدء في تسجيل الاختبار التحصيلي لمرحلة الثانوية العامة التي تخص الصف الثاني الثانوي والتي تم الإعلان عنها من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع الهيئات الأخري مثل مسار وهيئة تميز وكانت وزارة التربية والتعليم قد أشارت في هذا الخصوص أيضاً وتم التصريح فيما يخص بدء الاختبار التحصيلي والتي تشرف عليه في هذا الشأن هيئة تقويم التعليم والتدريب وتم توضيح الهدف من الاختبار التحصيلي وما هي الأسئلة وطبيعتها التي تخص التخصصات العلمية وتم طرح الأسئلة التي تخص المراحل الثلاثة في الثانوية العامة .

قياس والإعلان عن البدء في التسجيل في الاختبار التحصيلي اليوم للطلاب :-

تم البدء اليوم في الإجراءات الخاصة بالتسجيل في الاختبار التحصيلي الذي يخص المرحلة الثانوية العامة وتم البدء في التسجيل للصف الثاني الثانوي وهو الأمر المتعلق بالمقياس الموحد ويشمل كافة الخريجين من المرحلة الثانوية العامة وحتي يكون من خلاله المعيار الحقيقي وبشكل عادل وبكل دقة لكافة الطلاب مما يعود بالمساعدة للهيئات التعليمية فيما بعد في الأمر الخاص لكي ما يتمكنوا من اختبار الطلاب في المرحلة الثانوية ويتم اختبار الطلاب الأكثر في عميلة التحصيل في المقررات الخاصة بهم .

قياس و هيئة تقويم التعليم والتدريب وما هو الهدف من الاختبار التحصيلي للطلاب في الثانوية العامة

صرحت وزارة التربية والتعليم عن ما هو الهدف من الاختبار التحصيلي الخاص بالطلاب والفائدة منه هو قياس مدي التحصيل العلمي الخاص بالمرحلة الثانوية ويتم تحديده وتعلقه بمواد معينة كما يشمل هذا البرنامج الأسئلة الخاصة بالتحصيل الدراسي وذلك فيما هو محدد لمقررات محددة في الصفوف الثلاثة الخاصة بالثانوية العامة والذي يخص قسم العلوم الطبيعية القسم “العلمي” والمواد المحددة ليتم قياس التحصيل بها هي كالآتي :-

التحصيل في مادة الأحياء . التحصيل في مادة الكيمياء . التحصيل في مادة الفيزياء . التحصيل في مادة الرياضيات .

الاختبار التحصيلي وما هي طبيعة الأسئلة الخاصة بالتحصيل الدراسي الذي يخص التخصصات العلمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المؤسسات المختلفة ومنها مؤسسة مسار ومؤسسة تميز بالمشاركة مع موقع قياس بأنه هناك التفاوت ما بين الأسئلة التي تختص بالأقسام التي تخص أقسام التحصيل الدراسي وذلك فيما يتعلق بطبيعة التركيز علي المستويات التي تتعلق بالمستوي المعرفي والتي تستند علي المعرفة والفهم وأيضاً التطبيق وهذا ما جاء من وزارة التربية والتعليم بالإشارة أليه .

هيئة تقويم التعليم والتدريب وما تم الإعلان عنه فيما يخص تغطية الصفوف للثانوية العامة للمراحل الثلاثة :-

يتم التغطية الخاصة بالمواد لمراحل الثانوية العامة الثلاثة بنسب متفاوته تم تحديدها من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قياس بالنسبة الآتية :-

يتم التغطية الخاصة بالصف الأول بنسبة 20% .

يتم التغطية الخاصة بالصف الثاني بنسبة 30% .

يتم التغطية الخاصة بالصف الثالث بنسبة 50% .

قياس وتم التصريح من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهات مسار وتميز بأنه يتم التوزيع الخاص بالأسئلة المتعلقة بالمراحل الثانوية العامة بالنسب المتفاوتة المتفق عليها وتم الإعلان عنها فيما يخص المواد الدراسية الكيمياء ومادة الأحياء ومادة الفيزياء ومادة الرياضيات وكان الموقع الخاص بموقع قياس قد واجه مشاكل اليوم في بداية التسجيل فيما يخص الاختبار التحصيلي بسبب مشاكل متعلقة بشبكة الأنترنت مما دعا أولياء الأمور من الشكوي في هذا الأمر .