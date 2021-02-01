رابط madrasait منصة مدرستي التعليمية 1442 وخطوات تسجيل الطالب لتحميل الدروس وحل الواجبات

رابط منصة مدرستي .madrasait ،نقدم لجميع أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية رابط منصة مدرستي الإلكتروني الذي خصصتة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية حيث أعلنت الوزارة عن إيقاف العملية التعليمية هذا العام في المدارس خوفا من إنتشار فيروس كورونا المستجد، ولاكن العملية التعليمية لم تنتهي فكانت منصة مدرستي واحدة من أكثر الحلول الملائمة للاستمرار العملية التعليمية هذا العام بشكل إلكتروني وذلك لمنع التكدس والازدحام في الفصول المدرسية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد بين الطالب والمعلم، ونوضح لحضراتكم بالتفاصيل والخطوات كيفية الدخول علي رابط الموقع من خلال موقعنا.

رابط منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية 1443

رابط منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية 1442،نقدم لحضراتكم رابط منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية والذي تم تخصيصة من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية حيث إعتمدت العملية التعليمية هذا العام بشكل أساسي علي منصات التعليم الإلكتروني وبالفعل تم تطبيق منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية لتكون منصة التعليم الأولي في المملكة، ويمكن للطالب متابعة الدروس التعليمية وكذلك آداء الأختبارات عبر الموقع الإلكتروني دون مغادرة المنزل وتعريض حياة الطالب والمعلم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

خطوات الدخول علي منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية، نقدم لحضراتكم رابط الموقع الذي خصصتة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لاستمرار العملية التعليمية هذا العام

حمل تطبيق توكلنا .

سجل بيانات الطالب الشخصية.

إختر مدرستي.

قم بتسجيل الدخول علي المنصة من خلال حساب ميكروسوفت.

هذا وفي حال مواجهتكم اي صعوبات متعلقة حول التسجيل على المنصة قم بمشاركتنا بالامر فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل على ان نوافيكم بأبسط الحلول الممكنة بالحال.